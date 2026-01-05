Росіяни намагалися використати газопровід "Союз" для просування: вбито 40 окупантів – відео

Сили оборони зірвали ворожий план щодо просування на Куп'янському напрямку та ліквідували десятки російських солдатів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

У Харківській області росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз". Однак план ворога вдалося зірвати, десятки окупантів були вбиті, повідомила 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада сьомого корпусу Десантно-штурмових військ.

Ворог на Купʼянському напрямку намагався використати газопровід для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Росіяни діяли північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. Для цього Росія залучила близько 50 осіб.

Українські військові виявили наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм. Підтверджена ліквідація мінімум 40 російських окупантів.

"За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а ситуація в смузі відповідальності стабілізована", – зазначили військові.

У зоні відповідальності Наддніпрянської бригади росіяни продовжують діяти малими групами та намагаються просочуватися між позиціями. Однак дії ворога – під постійним контролем Сил оборони.