Росіяни намагалися використати газопровід "Союз" для просування: вбито 40 окупантів – відео
У Харківській області росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз". Однак план ворога вдалося зірвати, десятки окупантів були вбиті, повідомила 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада сьомого корпусу Десантно-штурмових військ.
Ворог на Купʼянському напрямку намагався використати газопровід для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Росіяни діяли північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. Для цього Росія залучила близько 50 осіб.
Українські військові виявили наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм. Підтверджена ліквідація мінімум 40 російських окупантів.
"За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а ситуація в смузі відповідальності стабілізована", – зазначили військові.
У зоні відповідальності Наддніпрянської бригади росіяни продовжують діяти малими групами та намагаються просочуватися між позиціями. Однак дії ворога – під постійним контролем Сил оборони.
- 28 грудня 2025 року в ЗСУ повідомили, що росіяни оточені у Куп'янську без перспектив деблокади. А заяви РФ про "контроль" над містом – альтернативна реальність.
- 2 січня повідомлялося, що росіяни хотіли перекинути додаткові сили у Покровськ, але по техніці відпрацював HIMARS. Станом на 3 січня ЗСУ контролювали північну частину міста.
Коментарі (0)