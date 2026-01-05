Россияне пытались использовать газопровод "Союз" для продвижения: убиты 40 оккупантов – видео

Силы обороны сорвали вражеский план по продвижению на Купянском направлении и ликвидировали десятки российских солдат

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз". Однако план врага удалось сорвать, десятки оккупантов были убиты, сообщила 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск.

Враг на Купянском направлении пытался использовать газопровод для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил. Россияне действовали севернее Новоплатоновки – в направлении Новой Кругляковки и Загрызово. Для этого Россия привлекла около 50 человек.

Украинские военные обнаружили намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм. Подтверждена ликвидация минимум 40 российских оккупантов.

"По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности стабилизирована", – отметили военные.

В зоне ответственности Надднепрянской бригады россияне продолжают действовать малыми группами и пытаются просачиваться между позициями. Однако действия врага – под постоянным контролем Сил обороны.