Россияне пытались использовать газопровод "Союз" для продвижения: убиты 40 оккупантов – видео
В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз". Однако план врага удалось сорвать, десятки оккупантов были убиты, сообщила 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск.
Враг на Купянском направлении пытался использовать газопровод для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил. Россияне действовали севернее Новоплатоновки – в направлении Новой Кругляковки и Загрызово. Для этого Россия привлекла около 50 человек.
Украинские военные обнаружили намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм. Подтверждена ликвидация минимум 40 российских оккупантов.
"По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности стабилизирована", – отметили военные.
В зоне ответственности Надднепрянской бригады россияне продолжают действовать малыми группами и пытаются просачиваться между позициями. Однако действия врага – под постоянным контролем Сил обороны.
- 28 декабря 2025 года в ВСУ сообщили, что россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады. А заявления РФ о "контроле" над городом – альтернативная реальность.
- 2 января сообщалось, что россияне хотели перебросить дополнительные силы в Покровск, но по технике отработал HIMARS. По состоянию на 3 января ВСУ контролировали северную часть города.
