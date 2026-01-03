Силы обороны контролируют северную часть Покровска – ВСУ

В Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются бои. Украинские защитники пытаются расширить логистические коридоры к Мирнограду

Фото: Олег Петрасюк / EPA

Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. В Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений. Об этом сообщает группировка войск "Восток".

С начала суток украинские защитники в зоне ответственности ГВ "Восток" отбили 49 российских штурмов. Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

В частности, на Покровском направлении враг 16 раз атаковал в районах Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Филии и в сторону Белицкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют врага на подступах к городу.

Логистика остается осложненной. Для усиления возможностей снабжения Сил обороны продолжается работа над расширением логистических коридоров в Мирноград.

В районе Покровска из-за погодных условий дроны применять удается нечасто, а из-за этого снижается эффективность выявления и уничтожения оккупантов, рассказал командующий НГУ.