Сили оборони контролюють північну частину Покровська – ЗСУ
Сили оборони й надалі контролюють північну частину Покровська. У Покровсько-Мирноградській агломерації тривають активні дії українських підрозділів. Про це повідомляє угруповання військ "Схід".
Від початку доби українські захисники у зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 49 російських штурмів. Тривають активні дії українських підрозділів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Зокрема, на Покровському напрямку ворог 16 разів атакував у районах Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває досі.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують ворога на підступах до міста.
Логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей постачання Сил оборони триває робота над розширенням логістичних коридорів до Мирнограда.
- У районі Покровська через погодні умови дрони застосовувати вдається нечасто, а через це знижується ефективність виявлення та знищення окупантів, розповів командувач НГУ.
