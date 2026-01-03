Сили оборони контролюють північну частину Покровська – ЗСУ

У Покровсько-Мирноградській агломерації тривають бої. Українські захисники намагаються розширити логістичні коридори до Мирнограда

Фото: Oleg Petrasyuk / EPA

Сили оборони й надалі контролюють північну частину Покровська. У Покровсько-Мирноградській агломерації тривають активні дії українських підрозділів. Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

Від початку доби українські захисники у зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 49 російських штурмів. Тривають активні дії українських підрозділів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог 16 разів атакував у районах Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває досі.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують ворога на підступах до міста.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей постачання Сил оборони триває робота над розширенням логістичних коридорів до Мирнограда.

У районі Покровська через погодні умови дрони застосовувати вдається нечасто, а через це знижується ефективність виявлення та знищення окупантів, розповів командувач НГУ.