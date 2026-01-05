Сумська та Харківська області найбільше потерпають від атак росіян – ДПСУ
Росіяни найбільше обстрілюють відтинок кордону з боку Сумської та Харківської областей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телемарафоні.
За його словами, по Чернігівській області прикордонники фіксують менше ворожих обстрілів. Однак ворог все одно щодня атакує регіон.
"Вкотре нагадаю, що противник зараз використовує для завдання ударів беспілотники. Бо на кінець 2024 року – початок 2025 року переважала артилерія. Ворог використовує для атак скиди з дронів, FPV та FPV на оптико-волокні", – розповів Демченко.
Він зазначив, що окупанти намагаються бити по позиціях українських військових, але водночас постійно б'ють по населених пунктах, тероризуючи мешканців, знищуючи будинки та критичну інфраструктуру.
- 24 грудня 2025 року повідомлялося, що на Сумщині 4000 людей відмовляються виїжджати з прикордонної зони.
- 28 грудня стало відомо, що у 2025 році Росія вдвічі збільшила атаки на порти України – зафіксовано 90 комбінованих ударів за рік.
- 31 грудня повідомлялося, що за минулий рік в Україні лунали 19 000 тривог. А під час обстрілів Росія обрушила десятки тисяч авіабомб і дронів.
