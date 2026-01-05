Сумська та Харківська області найбільше потерпають від атак росіян – ДПСУ

Для обстрілів прифронтових населених пунктів ворог став частіше використовувати саме дрони, а не артилерію

Андрій Демченко (Фото: МВС)

Росіяни найбільше обстрілюють відтинок кордону з боку Сумської та Харківської областей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телемарафоні.

За його словами, по Чернігівській області прикордонники фіксують менше ворожих обстрілів. Однак ворог все одно щодня атакує регіон.

"Вкотре нагадаю, що противник зараз використовує для завдання ударів беспілотники. Бо на кінець 2024 року – початок 2025 року переважала артилерія. Ворог використовує для атак скиди з дронів, FPV та FPV на оптико-волокні", – розповів Демченко.

Він зазначив, що окупанти намагаються бити по позиціях українських військових, але водночас постійно б'ють по населених пунктах, тероризуючи мешканців, знищуючи будинки та критичну інфраструктуру.