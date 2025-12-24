На Сумщині 4000 людей відмовляються виїжджати з прикордонної зони
Близько 4000 жителів прикордоння Сумської області відмовляються евакуюватися, попри динамічну безпекову ситуацію в регіоні і загрозу ускладнення безпечного виїзду. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій, – у громадах Шосткинського району", – зазначив він.
Загалом із п'ятикілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 000 мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати.
Керівництво Сумського й Шосткинського районів узгодили алгоритм дій на випадок екстреної евакуації. За словами Григорова, безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові, а рекомендації щодо евакуації доводяться до населення через органи місцевого самоврядування.
Глава ОВА також нагадав, що евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення.
