На Сумщині 4000 людей відмовляються виїжджати з прикордонної зони

Із прикордонних громад Сумської області вже виїхала більшість населення, однак декілька тисяч осіб відмовляється від евакуації

Евакуація із Сумської області (Фото: ДСНС)

Близько 4000 жителів прикордоння Сумської області відмовляються евакуюватися, попри динамічну безпекову ситуацію в регіоні і загрозу ускладнення безпечного виїзду. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій, – у громадах Шосткинського району", – зазначив він.

Загалом із п'ятикілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 000 мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати.

Керівництво Сумського й Шосткинського районів узгодили алгоритм дій на випадок екстреної евакуації. За словами Григорова, безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові, а рекомендації щодо евакуації доводяться до населення через органи місцевого самоврядування.

Глава ОВА також нагадав, що евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення.