В Сумской области 4000 человек отказываются выезжать из пограничной зоны

Из приграничных громад Сумской области уже выехало большинство населения, однако несколько тысяч человек отказывается от эвакуации

Эвакуация из Сумской области (Фото: ГСЧС)

Около 4000 жителей приграничья Сумской области отказываются эвакуироваться, несмотря на динамичную ситуацию с безопасностью в регионе и угрозу осложнения безопасного выезда. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию из ближайших к границе территорий, – в громадах Шосткинского района", – отметил он.

Всего из пятикилометровой пограничной зоны Сумской области эвакуации подлежало более 16 000 жителей. Большинство из них приняли решение выехать.

Руководство Сумского и Шосткинского районов согласовали алгоритм действий на случай экстренной эвакуации. По словам Григорова, ситуацию с безопасностью в приграничных громадах оценивают военные, а рекомендации по эвакуации доводятся до населения через органы местного самоуправления.

Глава ОВА также напомнил, что эвакуация из приграничных общин Сумской области продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения.