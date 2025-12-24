В Сумской области 4000 человек отказываются выезжать из пограничной зоны
Эвакуация из Сумской области (Фото: ГСЧС)

Около 4000 жителей приграничья Сумской области отказываются эвакуироваться, несмотря на динамичную ситуацию с безопасностью в регионе и угрозу осложнения безопасного выезда. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию из ближайших к границе территорий, – в громадах Шосткинского района", – отметил он.

Всего из пятикилометровой пограничной зоны Сумской области эвакуации подлежало более 16 000 жителей. Большинство из них приняли решение выехать.

Руководство Сумского и Шосткинского районов согласовали алгоритм действий на случай экстренной эвакуации. По словам Григорова, ситуацию с безопасностью в приграничных громадах оценивают военные, а рекомендации по эвакуации доводятся до населения через органы местного самоуправления.

Глава ОВА также напомнил, что эвакуация из приграничных общин Сумской области продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения.

  • 20 декабря из приграничного села Грабовское в Сумской области вывезли в государство-агрессор около 50 жителей. Среди них были даже дети.
  • 23 декабря спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что на территорию села зашло около 100 россиян, сейчас там идут бои.
