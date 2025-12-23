В Грабовское зашло около 100 россиян, там идут бои – спикер ВСУ

Украинский военный (Фото: Генштаб/Facebook)

После внезапного нападения россиян на село Грабовское Сумской области и вывоза украинцев в РФ в населенном пункте продолжаются боевые действия. Об этом в эфире Суспильне. Студия сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, до сотни российских военных вошли на территорию Грабовского, пытались его захватить и дальше продвигаться в направлении населенного пункта Рясное.

"По состоянию на сейчас они углубляются в южной части (Грабовского. – Ред.). Их оттуда выбивают. Непосредственно в населенном пункте идет бой", – рассказал военный.

Трегубов отметил, что граница между Украиной и Россией является очень протяженной и обеспечить мгновенное реагирование на всех участках технически невозможно. Для этого необходима оперативная глубина, которая позволяет создавать условия для контратак.

В связи с боевыми действиями и угрозой дальнейших атак в приграничных населенных пунктах продолжается дополнительная эвакуация гражданского населения.