В Грабовське зайшло близько 100 росіян, там ідуть бої – речник ЗСУ

Український військовий (Фото: Генштаб/Facebook)

Після раптового нападу росіян на село Грабовське Сумської області та вивезення українців до РФ у населеному пункті тривають бойові дії. Про це в ефірі Суспільне. Студія повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, до сотні російських військових увійшли на територію Грабовського, намагалися його захопити й далі просуватись у напрямку населеного пункту Рясне.

"Станом на зараз вони заглиблюються у південній частині (Грабовського. – Ред.). Їх звідти вибивають. Безпосередньо в населеному пункті йде бій", – розповів військовий.

Трегубов зазначив, що кордон між Україною та Росією є дуже протяжним і забезпечити миттєве реагування на всіх ділянках технічно неможливо. Для цього необхідна оперативна глибина, яка дозволяє створювати умови для контратак.

У зв’язку з бойовими діями та загрозою подальших атак у прикордонних населених пунктах триває додаткова евакуація цивільного населення.