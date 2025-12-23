В Грабовське зайшло близько 100 росіян, там ідуть бої – речник ЗСУ
Після раптового нападу росіян на село Грабовське Сумської області та вивезення українців до РФ у населеному пункті тривають бойові дії. Про це в ефірі Суспільне. Студія повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, до сотні російських військових увійшли на територію Грабовського, намагалися його захопити й далі просуватись у напрямку населеного пункту Рясне.
"Станом на зараз вони заглиблюються у південній частині (Грабовського. – Ред.). Їх звідти вибивають. Безпосередньо в населеному пункті йде бій", – розповів військовий.
Трегубов зазначив, що кордон між Україною та Росією є дуже протяжним і забезпечити миттєве реагування на всіх ділянках технічно неможливо. Для цього необхідна оперативна глибина, яка дозволяє створювати умови для контратак.
У зв’язку з бойовими діями та загрозою подальших атак у прикордонних населених пунктах триває додаткова евакуація цивільного населення.
- 20 грудня з прикордонного села Грабовське в Сумській області вивезли до держави-агресора близько 50 мешканців. З-поміж них були навіть діти.
- Викрадення громадян засудив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Вільнюс вимагає, щоб Росія негайно звільнила людей та гарантувала їхнє безпечне повернення додому.
