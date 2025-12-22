З-поміж 52 мешканців Грабовського, вивезених до Росії, були діти – Зеленський
Серед 52 мешканців села Грабовське у Сумській області, вивезених днями на територію Росії, були діти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на заході з нагоди Дня дипломата, відео опублікували Новини.LIVE.
За словами глави держави, це село розташоване на території України й частково на території РФ. У Грабовському лишалися 52 цивільних громадян України, які відмовилися від евакуації.
Коли російські загарбники зайшли у населений пункт, то взяли в полон, попередньо, 13 українських військовослужбовців. Також окупанти вивезли в Росію 52 мешканця села. Серед них було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти, уточнив Зеленський.
"Здивований, що там були діти. Що батьки так ставляться до своїх дітей. Ці 52 людини, вони там живуть, жили, не переїжджали. І мають якийсь діалог або якісь відносини з тими, хто на території РФ. І люди живуть так довгі роки", – сказав глава держави.
На його думку, мешканці Грабовського не очікували, що російські військові зайдуть та заберуть їх в полон.
Також президент пояснив, що українські захисники мали можливість знищити росіян дронами та артилерією, але не зробили цього, адже там перебували цивільні.
"Не хотіли вбити просто цивільних. Ну або ж не вбити, або ж хтось буде поранений. Ось що відбулося", – резюмував президент.
- 20 грудня староста села Грабовське в Сумській області повідомила, що близько 50 мешканців вивезли до РФ. Раніше цивільні підписали відмови від евакуації.
- У ЗСУ підтвердили інцидент. За їхніми даними, Сили оборони відійшли з декількох позицій у районі Грабовського.
- Сибіга порівняв Росію з терористами ХАМАС після депортації мешканців прикордонного села.
