Україна вимагає повернути 50 людей, вивезених із Сумщини: Росія не відрізняється від ХАМАС

У МЗС наголосили, що вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ та порівняли її з терористичними організаціями

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна вимагає від Росії повернути 50 громадян, які були незаконно вивезені із села Грабовське біля державного кордону в Сумській області. Про це заявив міністр іноземних справ Андрій Сибіга.

За його словами, ворог викрав переважно літніх жінок.

Читайте також Європа на рубежі. План Трампа перетворився на смертельну загрозу для ЄС

"Такими середньовічними набігами путінська Росія демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань на кшталт ІДІЛ, Боко Харам чи ХАМАС. Ми вимагаємо повернення наших цивільних заручників додому", – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що росіяни повинні повернути окрім цих громадян також тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми. Україна закликає всі держави та міжнародні організації приєднатися до цих вимог.

Україна вже розпочала розслідування цього воєнного злочину і хоче, щоб він отримав належну відповідь і на міжнародному рівні.

"Це також підкреслює постійну загрозу життю поруч із Росією. Саме тому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поряд із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", – наголосив очільник МЗС.