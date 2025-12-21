Україна вимагає повернути 50 людей, вивезених із Сумщини: Росія не відрізняється від ХАМАС
Україна вимагає від Росії повернути 50 громадян, які були незаконно вивезені із села Грабовське біля державного кордону в Сумській області. Про це заявив міністр іноземних справ Андрій Сибіга.
За його словами, ворог викрав переважно літніх жінок.
"Такими середньовічними набігами путінська Росія демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань на кшталт ІДІЛ, Боко Харам чи ХАМАС. Ми вимагаємо повернення наших цивільних заручників додому", – наголосив Сибіга.
Він зазначив, що росіяни повинні повернути окрім цих громадян також тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми. Україна закликає всі держави та міжнародні організації приєднатися до цих вимог.
Україна вже розпочала розслідування цього воєнного злочину і хоче, щоб він отримав належну відповідь і на міжнародному рівні.
"Це також підкреслює постійну загрозу життю поруч із Росією. Саме тому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поряд із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", – наголосив очільник МЗС.
- 20 грудня староста села Грабовське в Сумській області повідомила, що близько 50 мешканців вивезли до РФ. Раніше цивільні підписали відмови від евакуації.
- У ЗСУ підтвердили інцидент. За їхніми даними, Сили оборони відійшли з декількох позицій у районі Грабовського, зараз там тривають стабілізаційні дії.
- Речник Угруповання об'єднаних сил повідомив LIGA.net, що дії РФ у Сумській області більше схожі на провокацію, ніж на те, що це новий напрямок фронту.
