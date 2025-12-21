Украина требует вернуть 50 человек, вывезенных из Сумской области: Россия не отличается от ХАМАС

В МИД отметили, что уже начали расследование очередного военного преступления РФ и сравнили ее с террористическими организациями

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина требует от России вернуть 50 граждан, которые были незаконно вывезены из села Грабовское возле государственной границы в Сумской области. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, враг похитил преимущественно пожилых женщин.

Читайте также Европа на рубеже. План Трампа превратился в смертельную угрозу для ЕС

"Такими средневековыми набегами путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок вроде ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС. Мы требуем возвращения наших гражданских заложников домой", – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что россияне должны вернуть кроме этих граждан также тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей. Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к этим требованиям.

Украина уже начала расследование этого военного преступления и хочет, чтобы оно получило надлежащий ответ и на международном уровне.

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Именно поэтому Украина нуждается в настоящем, длительном мире. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", – подчеркнул глава МИД.