Украина требует вернуть 50 человек, вывезенных из Сумской области: Россия не отличается от ХАМАС
Украина требует от России вернуть 50 граждан, которые были незаконно вывезены из села Грабовское возле государственной границы в Сумской области. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, враг похитил преимущественно пожилых женщин.
"Такими средневековыми набегами путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок вроде ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС. Мы требуем возвращения наших гражданских заложников домой", – подчеркнул Сибига.
Он отметил, что россияне должны вернуть кроме этих граждан также тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей. Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к этим требованиям.
Украина уже начала расследование этого военного преступления и хочет, чтобы оно получило надлежащий ответ и на международном уровне.
"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Именно поэтому Украина нуждается в настоящем, длительном мире. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", – подчеркнул глава МИД.
- 20 декабря староста села Грабовское в Сумской области сообщила, что около 50 жителей вывезли в РФ. Ранее гражданские подписали отказы от эвакуации.
- В ВСУ подтвердили инцидент. По их данным, Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, сейчас там продолжаются стабилизационные действия.
- Представитель Группировки объединенных сил сообщил LIGA.net, что действия РФ в Сумской области больше похожи на провокацию, чем на то, что это новое направление фронта.
