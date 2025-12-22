"Ще одна ганебна дія Росії". Глава МЗС Литви вимагає звільнення людей з Грабовського

Вільнюс закликав міжнародні організації не мовчати перед злочинними діями Росії проти міжнародного права

Кястутіс Будріс (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс засудив викрадення Росією близько 50 українських цивільних громадян із села Грабовське Сумської області. Відповідний допис глава МЗС Литви оприлюднив у соціальній мережі X.

Він заявив, що Литва рішуче засуджує викрадення російськими окупантами понад 50 українських мирних жителів, багато з яких людей похилого віку, із Грабовського.

Вільнюс вимагає, щоб Росія негайно звільнила людей та гарантувала їхнє безпечне повернення додому.

"Цей цілеспрямований напад на переважно літніх жителів учергове демонструє крайній цинізм Росії та показує, що вона не має меж. Це воєнний злочин, і Росія не уникне відповідальності за це та за всі інші злочини, скоєні проти України", – написав Будріс.

Він констатував, що Росія не зацікавлена ні в припиненні вогню, ні в всеосяжному, справедливому та міцному мирі. Росія робить все, щоб зірвати міжнародні зусилля щодо припинення війни.

"Викрадення мирних жителів з села Грабовське – це ще одна ганебна дія Росії в цьому напрямку", – додав глава МЗС Литви.

Він переконаний, що терористичні дії Росії не повинні розглядатися як нова норма. Женевські конвенції та їхні протоколи досі діють, ніхто їх не денонсував, а мандати міжнародних організацій, як і раніше, дійсні, ніхто їх не скасовував.

Литва закликала кожну таку організацію залишатися вірною своєму мандату і не мовчати перед злочинними діями Росії проти міжнародного права, проти України та проти українського цивільного населення.

20 грудня староста села Грабовське в Сумській області повідомила, що близько 50 мешканців вивезли до РФ. Раніше цивільні підписали відмови від евакуації.

У ЗСУ підтвердили інцидент. За їхніми даними, Сили оборони відійшли з декількох позицій у районі Грабовського.

Сибіга порівняв Росію з терористами ХАМАС після депортації мешканців прикордонного села.