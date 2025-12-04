Генасамблея ООН вимагає від Росії повернути українських дітей: хто голосував проти резолюції

За час війни РФ викрала 20 000 українських дітей, Україні вдалося повернути понад 1850 з них

Зала Генеральної Асамблеї ООН (Фото: Depositphotos)

Генеральна Асамблея ООН вимагає, щоб Росія забезпечила негайне, безумовне та безпечне повернення всіх українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані нею під час війни проти України. Відповідна резолюція була ухвалена під час засідання 3 грудня.

Документ підтримала 91 країна. 57 країн утрималися, серед них Китай, Катар, Саудівська Аравія, Індія та інші.

Проти резолюції проголосувало 12 країн. Це Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія й Судан.

Голосування за резолюцію ООН (Фото: ООН / Х)

Генасамблея також звертає увагу на те, що українські діти отримують російське громадянство за спрощеною системою, їх незаконно усиновлюють, а місцеперебування деяких незаконно переміщених дітей взагалі не встановлено. Також наявні факти розлучення дітей з сім'ями та спроби "індоктринації" — нав’язування російської ідентичності. Усе це є прямим порушенням міжнародного права. Документ містить заклик до РФ невідкладно припинити зазначені дії.

Документ представляла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца. Вона наголосила, що резолюція стосується не політики, а морального обов’язку міжнародної спільноти повернути кожну дитину додому.

"Наші діти були вбиті. Наші діти були поранені. Наші діти піддавалися тортурам і зґвалтуванням. Наші діти були викрадені й депортовані Росією, що є грубим порушенням міжнародного права", – зазначила Беца.

За її словами, на сьогодні Росія депортувала щонайменше 20 000 українських дітей. Наразі Україна змогла повернути понад 1850 з них.

Беца зауважила, що російська влада намагається "стерти ідентичність українських дітей і замінити її ворожою пропагандою", відбираючи українську мову, літературу та історію, забороняючи книги й переслідуючи вчителів і батьків. Дітей примушують "повторювати неправду про Україну як нацистську державу", а процес "військової підготовки й ідеологічної обробки" проводиться навіть у так званих дитячих арміях.