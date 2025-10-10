Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист про українських дітей

Меланія Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп отримала відповідь від російського диктатора Володимира Путіна. Про це стало відомо із її зверненням у Білому домі.

"Ми повинні сприяти майбутньому для наших дітей, яке буде сповнене потенціалу, безпеки та свободи. Світ, де мрії будуть здійснені, а не зникнуть через війну", – сказала вона.

Перша леді Штатів додала, що багато чого відбулося з того часу, як Путін отримав її листа у серпні.

"Він відповів письмово, сигналізуючи про готовність спілкуватися зі мною безпосередньо та викладаючи подробиці щодо українських дітей, які проживають у Росії", – сказала Трамп.

Вона акцентувала, що з того часу має "відкритий канал зв’язку" з російським диктатором щодо "добробуту цих дітей".

За словами першої леді, її представник співпрацює з командою Путіна, щоб "забезпечити безпечне возз'єднання дітей з їхніми сім'ями". Вона стверджує, що вісім дітей возз'єдналися зі своїми сім'ями протягом останніх 24 годин.

Вона розповіла, що багато дізналася про це питання за останні три місяці, й запевнила, що Росія "продемонструвала готовність розкрити об'єктивну та детальну інформацію, що відображає поточну ситуацію".

Меланія Трамп сказала, що має два завдання: оптимізувати та забезпечити обмін інформацією між сторонами, а також налагодити спілкування дітей із їхніми сімʼями, допоки кожна дитина не повернеться до себе додому.

Вона згадала про юнаків та дівчат, які були неповнолітніми під час депортації, але вже досягнули 18-річчя.

"З огляду на небезпеку перетину цього охопленого війною регіону, їхнє безпечне повернення вимагає скоординованої допомоги. Росія погодилася возз'єднати осіб, яким виповнилося 18 років, протягом короткого часу. Знову ж таки, це залишається постійним процесом. Вже розробляються плани щодо возз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому. Сподіваюся, мир настане найближчим часом", – резюмувала перша леді Штатів.

16 серпня 2025 року повідомлялося, що Трамп під час зустрічі на Алясці передав Путіну листа від своєї дружини про українських дітей.

Згодом Fox News оприлюднив фото листа. У ньому Меланія не згадує про Україну й російсько-українську війну, а діти, про яких йдеться у листі, не названі українськими.