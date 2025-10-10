Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях

Первая леди США заверила, что имеет "открытый канал связи" с диктатором РФ по поводу детей

Мелания Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп получила ответ от российского диктатора Владимира Путина. Об этом стало известно с ее обращением в Белом доме.

"Мы должны способствовать будущему для наших детей, которое будет полно потенциала, безопасности и свободы. Мир, где мечты будут осуществлены, а не исчезнут из-за войны", — сказала она.

Первая леди Штатов добавила, что многое произошло с тех пор, как Путин получил ее письмо в августе.

"Он ответил письменно, сигнализируя о готовности общаться со мной непосредственно, и излагая подробности относительно украинских детей, проживающих в России", — сказала Трамп.

Она акцентировала, что с тех пор имеет "открытый канал связи" с российским диктатором относительно "благополучия этих детей".

По словам первой леди, ее представитель сотрудничает с командой Путина, чтобы "обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями". Она утверждает, что восемь детей воссоединились со своими семьями в течение последних 24 часов.

Она рассказала, что многое узнал об этом вопросе за последние три месяца и заверила, что Россия "продемонстрировала готовность раскрыть объективную и детальную информацию, отражающую текущую ситуацию".

Мелания Трамп сказала, что имеет две задачи: оптимизировать и обеспечить обмен информацией между сторонами, а также наладить общение детей с их семьями, пока каждый ребенок не вернется домой.

Она вспомнила о юноше и девушках, которые были несовершеннолетними во время депортации, но уже достигли 18-летия.

"Учитывая опасность пересечения этого охваченного войной региона, их безопасный возврат требует скоординированной помощи. Россия согласилась воссоединить лиц, которым исполнилось 18 лет, в течение короткого времени. Опять же, это остается постоянным процессом. Уже разрабатываются планы по воссоединению большего количества детей в ближайшем будущем", — резюмировала первая леди Штатов.

16 августа 2025 года сообщалось, что Трамп во время встречи на Аляске передал Путину письмо от своей жены об украинских детях.

Впоследствии Fox News обнародовал фото письма. В нем Мелания не упоминает Украину и российско-украинскую войну, а дети, о которых идет речь в письме, не названы украинскими.