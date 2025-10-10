Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях
Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп получила ответ от российского диктатора Владимира Путина. Об этом стало известно с ее обращением в Белом доме.
"Мы должны способствовать будущему для наших детей, которое будет полно потенциала, безопасности и свободы. Мир, где мечты будут осуществлены, а не исчезнут из-за войны", — сказала она.
Первая леди Штатов добавила, что многое произошло с тех пор, как Путин получил ее письмо в августе.
"Он ответил письменно, сигнализируя о готовности общаться со мной непосредственно, и излагая подробности относительно украинских детей, проживающих в России", — сказала Трамп.
Она акцентировала, что с тех пор имеет "открытый канал связи" с российским диктатором относительно "благополучия этих детей".
По словам первой леди, ее представитель сотрудничает с командой Путина, чтобы "обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями". Она утверждает, что восемь детей воссоединились со своими семьями в течение последних 24 часов.
Она рассказала, что многое узнал об этом вопросе за последние три месяца и заверила, что Россия "продемонстрировала готовность раскрыть объективную и детальную информацию, отражающую текущую ситуацию".
Мелания Трамп сказала, что имеет две задачи: оптимизировать и обеспечить обмен информацией между сторонами, а также наладить общение детей с их семьями, пока каждый ребенок не вернется домой.
Она вспомнила о юноше и девушках, которые были несовершеннолетними во время депортации, но уже достигли 18-летия.
"Учитывая опасность пересечения этого охваченного войной региона, их безопасный возврат требует скоординированной помощи. Россия согласилась воссоединить лиц, которым исполнилось 18 лет, в течение короткого времени. Опять же, это остается постоянным процессом. Уже разрабатываются планы по воссоединению большего количества детей в ближайшем будущем", — резюмировала первая леди Штатов.
- 16 августа 2025 года сообщалось, что Трамп во время встречи на Аляске передал Путину письмо от своей жены об украинских детях.
- Впоследствии Fox News обнародовал фото письма. В нем Мелания не упоминает Украину и российско-украинскую войну, а дети, о которых идет речь в письме, не названы украинскими.
