Генассамблея ООН требует от России вернуть украинских детей: кто голосовал против резолюции

За время войны РФ похитила 20 000 украинских детей, Украине удалось вернуть более 1850 из них

Зал Генеральной Ассамблеи ООН (Фото: Depositphotos)

Генеральная Ассамблея ООН требует, чтобы Россия обеспечила немедленное, безусловное и безопасное возвращение всех украинских детей, которые были принудительно перемещены или депортированы ею во время войны против Украины. Соответствующая резолюция была принята во время заседания 3 декабря.

Документ поддержала 91 страна. 57 стран воздержались, среди них Китай, Катар, Саудовская Аравия, Индия и другие.

Против резолюции проголосовало 12 стран. Это Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Конго, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия и Судан.

Голосование за резолюцию ООН (Фото: ООН / Х)

Генассамблея также обращает внимание на то, что украинские дети получают российское гражданство по упрощенной системе, их незаконно усыновляют, а местонахождение некоторых незаконно перемещенных детей вообще не установлено. Также есть факты разделения детей с семьями и попытки "индоктринации" – навязывания российской идентичности. Все это является прямым нарушением международного права. Документ содержит призыв к РФ безотлагательно прекратить указанные действия.

Документ представляла заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца. Она подчеркнула, что резолюция касается не политики, а моральной обязанности международного сообщества вернуть каждого ребенка домой.

"Наши дети были убиты. Наши дети были ранены. Наши дети подвергались пыткам и изнасилованиям. Наши дети были похищены и депортированы Россией, что является грубым нарушением международного права", – отметила Беца.

По ее словам, на сегодня Россия депортировала не менее 20 000 украинских детей. Сейчас Украина смогла вернуть более 1850 из них.

Беца отметила, что российские власти пытаются "стереть идентичность украинских детей и заменить ее враждебной пропагандой", отбирая украинский язык, литературу и историю, запрещая книги и преследуя учителей и родителей. Детей заставляют "повторять неправду об Украине как нацистском государстве", а процесс "военной подготовки и идеологической обработки" проводится даже в так называемых детских армиях.