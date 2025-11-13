Зеленский: Украина установила в РФ местонахождение около 400 похищенных детей

Россия похитила около 19 500 детей. Украина установила несколько сотен мест, где они находились

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украине удалось установить сотни мест на территории России, где находятся украинские дети. Ежедневно их находят все больше, рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы обнаружили в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы ежедневно находим все больше и больше детей", – отметил он.

Домой вернулось уже более 1600 детей, которых похитила Россия. В РФ находится около 19 500 украинских мальчиков и девочек.

Для возвращения детей Киев сотрудничает с различными разведками и странами, в частности с Катаром и Ватиканом. Президент Украины также упомянул первую леди США Меланию Трамп, благодаря которой восьми детям удалось воссоединиться со своими семьями.

"Очень важно привлечь как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров", – добавил он.