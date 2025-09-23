Украине уже удалось вернуть 1625 похищенных Россией детей – Зеленский
Благодаря инициативе BringKidsBackUA удалось вернуть 1625 украинских детей, которых Россия похитила за время войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая проходит на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.
"Каждое возвращение – это успех и спасенный ребенок, но также вызов, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел", – сказал Зеленский.
Глава государства также сообщил, что Украина запускает "механизм отслеживания" для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.
Зеленский отметил, что Россия скрывает правду, поэтому эта работа является "ключевой". В частности речь идет о финансировании, поиске и верификации информации, а также усилиях, направленных на привлечение виновных к ответственности.
"Я призываю вас, в каждом санкционном пакете усиливайте давление на тех российских политиков, чиновников, судей, пропагандистов и других, кто вовлечен в похищение детей и попытки перепрограммировать их сознания. Все это известно. Лагеря, где похищенных детей учат ненависти, какие институты к этому причастны, и даже структуры российской государственной церкви, который используется, чтобы стереть идентичность украинских детей", – сказал президент.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест диктатора Путина и российского уполномоченного по правам ребенка за соучастие в похищении детей из Украины.
- На переговорах в Стамбуле в июне Россия признала, что похитила украинских детей. Глава российской группы заявил о "десятках и сотнях" детей, однако речь идет о "тысячах", отмечал заместитель министра иностранных дел Кислица.
