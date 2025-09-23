Украине уже удалось вернуть 1625 похищенных Россией детей – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Благодаря инициативе BringKidsBackUA удалось вернуть 1625 украинских детей, которых Россия похитила за время войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая проходит на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

"Каждое возвращение – это успех и спасенный ребенок, но также вызов, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел", – сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Украина запускает "механизм отслеживания" для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.

Зеленский отметил, что Россия скрывает правду, поэтому эта работа является "ключевой". В частности речь идет о финансировании, поиске и верификации информации, а также усилиях, направленных на привлечение виновных к ответственности.

"Я призываю вас, в каждом санкционном пакете усиливайте давление на тех российских политиков, чиновников, судей, пропагандистов и других, кто вовлечен в похищение детей и попытки перепрограммировать их сознания. Все это известно. Лагеря, где похищенных детей учат ненависти, какие институты к этому причастны, и даже структуры российской государственной церкви, который используется, чтобы стереть идентичность украинских детей", – сказал президент.

Международный уголовный суд в Гааге По данным Йельского университета за июнь 2025 года, Россия принудительно вывезла из Украины 35 000 детей. По оценкам Украины, это количество составляет около 19 500 человек. В сентябре 2025-го американские исследователи сообщили, что Россия вывезла тысячи украинских детей в более 210 объектов для военной подготовки, сбор беспилотников и других видов принудительного перевоспитания.Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест диктатора Путина и российского уполномоченного по правам ребенка за соучастие в похищении детей из Украины.