Україні вже вдалося повернути 1625 викрадених Росією дітей – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Завдяки ініціативі BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей, яких Росія викрала за час війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка проходить на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня.

"Кожне повернення – це успіх та врятована дитина, але також виклик, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла", – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Україна запускає "механізм відстежування" для збору всіх даних про викрадених Росією українських дітей.

Зеленський наголосив, що Росія приховує правду, тому ця робота є "ключовою". Зокрема йдеться про фінансування, пошук і верифікацію інформації, а також зусилля, спрямовані на притягнення винних до відповідальності.

"Я закликаю вас, в кожному санкційному пакеті посилюйте тиск на тих російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та інших, хто залучений до викрадення дітей та спроби перепрограмувати їх свідомості. Все це відомо. Табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні, та навіть структури російської державної церкви, які використовуються, щоби стерти ідентичність українських дітей", – сказав президент.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі За даними Єльського університету за червень 2025 року, Росія примусово вивезла з України 35 000 дітей. За оцінками України, ця кількість становить близько 19 500 осіб. У вересні 2025-го американські дослідники повідомили, що Росія вивезла тисячі українських дітей у понад 210 об'єктів для військового вишколу, збирання безпілотників та інших видів примусового перевиховання.Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт диктатора Путіна та російської уповноваженої прав дитини за співучасть у викраденні дітей з України.