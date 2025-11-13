Зеленський: Україна встановила в РФ близько 400 місць перебування викрадених дітей

Росія викрала близько 19 500 дітей. Україна встановила декілька сотень місць, де вони перебували

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україні вдалося встановити на території Росії сотні місць, де перебувають українські діти. Щодня їх вдається знаходити все більше, розповів президент Володимир Зеленський.

"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей", – зазначив він.

Додому повернулось вже понад 1600 дітей, яких викрала Росія. В РФ перебуває близько 19 500 українських хлопців та дівчат.

З метою повернення дітей Київ співпрацює з різними розвідками та країнами, зокрема з Катаром та Ватиканом. Президент України згадав і першу леді США Меланію Трамп, за сприяння якої вісьмом дітям вдалось возз'єднатись зі своїми сім'ями.

"Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів", – додав він.