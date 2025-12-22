"Еще одно позорное действие России". Глава МИД Литвы требует освободить людей из Грабовского

Вильнюс призвал международные организации не молчать перед преступными действиями России против международного права

Кястутис Будрис (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис осудил похищение Россией около 50 украинских гражданских лиц из села Грабовское Сумской области. Соответствующее сообщение глава МИД Литвы обнародовал в социальной сети X.

Он заявил, что Литва решительно осуждает похищение российскими оккупантами более 50 украинских мирных жителей, многие из которых пожилые люди, из Грабовского.

Вильнюс требует, чтобы Россия немедленно освободила людей и обеспечила их безопасное возвращение домой.

"Это целенаправленное нападение на преимущественно пожилых жителей в очередной раз демонстрирует крайний цинизм России и показывает, что она не имеет границ. Это военное преступление, и Россия не избежит ответственности за это и за все другие преступления, совершенные против Украины", – написал Будрис.

Он констатировал, что Россия не заинтересована ни в прекращении огня, ни во всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. Россия делает все, чтобы сорвать международные усилия по прекращению войны.

"Похищение мирных жителей из села Грабовское – это еще одно позорное действие России в этом направлении", – добавил глава МИД Литвы.

Он убежден, что террористические действия России не должны рассматриваться как новая норма. Женевские конвенции и их протоколы до сих пор действуют, никто их не денонсировал, а мандаты международных организаций по-прежнему действительны, никто их не отменял.

Литва призвала каждую такую организацию оставаться верной своему мандату и не молчать перед преступными действиями России против международного права, против Украины и против украинского гражданского населения.

20 декабря староста села Грабовское в Сумской области сообщила, что около 50 жителей вывезли в РФ. Ранее гражданские подписали отказы от эвакуации.

В ВСУ подтвердили инцидент. По их данным, Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского.

