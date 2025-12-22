Среди 52 жителей Грабовского, вывезенных в Россию, были дети – Зеленский

В селе Грабовское на границе с Россией во вражеский плен попали 13 украинских защитников, рассказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Среди 52 жителей села Грабовское в Сумской области, вывезенных на днях на территорию России, были дети. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на мероприятии по случаю Дня дипломата, видео опубликовали Новости.LIVE.

По словам главы государства, это село находится на территории Украины и частично на территории РФ. В Грабовском оставалось 52 гражданских украинцев, которые отказались от эвакуации.

Когда российские захватчики зашли в населенный пункт, то взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих. Также оккупанты вывезли в Россию 52 жителя села. Среди них было около 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети, уточнил Зеленский.

"Удивлен, что там были дети. Что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека, они там живут, жили, не переезжали. И имеют какой-то диалог или какие-то отношения с теми, кто на территории РФ. И люди живут так долгие годы", – сказал глава государства.

По его мнению, жители Грабовского не ожидали, что российские военные зайдут и заберут их в плен.

Также президент пояснил, что украинские защитники имели возможность уничтожить россиян дронами и артиллерией, но не сделали этого, ведь там находились гражданские.

"Не хотели убить просто гражданских. Ну или же не убить, или же кто-то будет ранен. Вот что произошло", – резюмировал президент.