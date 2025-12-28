Кулеба: У 2025 році Росія вдвічі збільшила атаки на порти України

За 2025 рік зафіксовали 90 комбінованих ударів по українських портах та портовій інфраструктурі

Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС Одеської області)

Росія посилила ракетно-дронові атаки на українські порти, намагаючись зруйнувати логістику та експорт. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у 2025 році інтенсивність російський ударів по українських портах зросла вдвічі, порівняно із минулим роком. За 2025 рік зафіксовали 90 таких комбінованих ударів.

Найскладнішою залишається ситуація на півдні: в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, сумарною тривалістю понад 30 днів.

Попри постійні обстріли, портова логістика продовжує працювати, а морські експортні маршрути залишаються стабільними, запевняє віце-прем’єр. Це забезпечують сотні працівників портів та суміжних галузей, які щодня виходять на зміну під загрозою ударів.

Він додав, що Україна розширює мережу укриттів безпосередньо на території портів. Разом з Адміністрацією морських портів України та за підтримки партнерів уже встановлено понад 50 мобільних укриттів у портах Одещини та Миколаївщини. Крім того, кількість стаціонарних укриттів перевищує 30.

За його словами, паралельно триває системна робота з посилення захисту самих портів. За словами міністра, вона ведеться щоденно разом із Силами оборони, іншими службами та міжнародними партнерами.

Росія регулярно атакує енергетичну і портову інфраструктуру Одеси і області. У різдвяну ніч внаслідок атаки по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту України, що розташований північніше Одеси. Загорілися 30 ємностей з борошном і олією.

Через російські атаки в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено олійні плями, а також загиблих птахів.