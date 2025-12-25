На Різдво Росія вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: вбила людину

У різдвяну ніч Росія вчергове атакувала Одеську область, вбивши одну людину і поранивши ще кількох

Фото: ДСНС

У ніч проти 25 грудня Росія знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли пожежі, їх згасили.

Тіло однієї загиблої людини вилучили з-під завалів. Ще двоє людей отримали поранення.

ДОПОВНЕНО О 10:25. Адміністрація морських портів України повідомила, що під атакою були об’єкти в Чорноморську та на території одного з портових терміналів.

Відомо вже про чотирьох постраждалих.

Зазнали пошкоджень будівля контрольно-пропускного пункту, адмінбудівля та транспорт на території одного з портових терміналів.

Фото: Адміністрація морських портів України / Facebook