На Різдво Росія вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: вбила людину

На Різдво Росія вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: вбила людинудоповнено
У ніч проти 25 грудня Росія знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли пожежі, їх згасили.
Тіло однієї загиблої людини вилучили з-під завалів. Ще двоє людей отримали поранення.
ДОПОВНЕНО О 10:25. Адміністрація морських портів України повідомила, що під атакою були об’єкти в Чорноморську та на території одного з портових терміналів.
Відомо вже про чотирьох постраждалих.
Зазнали пошкоджень будівля контрольно-пропускного пункту, адмінбудівля та транспорт на території одного з портових терміналів.
- Росія регулярно атакує енергетичну і портову інфраструктуру Одеси і області. У ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту України, що розташований північніше Одеси. Загорілися 30 ємностей з борошном і олією.
- Через російські атаки в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено олійні плями, а також загиблих птахів.
- 25 грудня в Одесі впроваджено вимушені аварійні відключення світла.
