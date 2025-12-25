В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення
В Одесі через російські атаки на енергетику запроваджено вимушені аварійні відключення. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Екстрені відключення потрібні, щоб не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.
Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи.
У місті діють пункти незламності, а комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі.
- Росія регулярно атакує енергетичну і портову інфраструктуру Одеси й області. У ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту України, що розташований північніше Одеси. Загорілися 30 ємностей з борошном і олією.
- Через російські атаки в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено олійні плями, а також загиблих птахів.
