В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення

В Одесі діють екстрені відключення, щоб не було перенавантаження пошкодженого російськими обстрілами обладнання

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Одесі через російські атаки на енергетику запроваджено вимушені аварійні відключення. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Екстрені відключення потрібні, щоб не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.

Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи.

У місті діють пункти незламності, а комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі.