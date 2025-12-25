По Одессе введены вынужденные аварийные отключения

В Одессе действуют экстренные отключения, чтобы не было перегрузки поврежденного российскими обстрелами оборудования

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Одессе из-за российских атак на энергетику введены вынужденные аварийные отключения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Экстренные отключения нужны, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования.

Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы.

В городе работают пункты несокрушимости, а коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.