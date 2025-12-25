По Одессе введены вынужденные аварийные отключения
В Одессе из-за российских атак на энергетику введены вынужденные аварийные отключения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Экстренные отключения нужны, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования.
Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы.
В городе работают пункты несокрушимости, а коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.
- Россия регулярно атакует энергетическую и портовую инфраструктуру Одессы и области. В ночь на 22 декабря оккупанты ударили по крупнейшему порту Украины, расположенному севернее Одессы. Загорелись 30 емкостей с мукой и маслом.
- Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены масляные пятна, а также погибших птиц.
