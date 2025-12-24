На пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц – видео

Местные распространяют видео с загрязнениями вдоль морского побережья и погибшими птицами

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Сейчас устанавливаются размер и происхождение этих пятен.

Ситуацию проверяют соответствующие службы – на место уже выехали представители Государственной экологической инспекции, коммунального предприятия "Побережье", Спасательно-водолазной службы и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Дополнительная информация будет после получения выводов специалистов.

Местные паблики распространяют видео с пляжей: