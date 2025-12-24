На пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц – видео
В Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Сейчас устанавливаются размер и происхождение этих пятен.
Ситуацию проверяют соответствующие службы – на место уже выехали представители Государственной экологической инспекции, коммунального предприятия "Побережье", Спасательно-водолазной службы и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Дополнительная информация будет после получения выводов специалистов.
Местные паблики распространяют видео с пляжей:
- Россия регулярно атакует портовую инфраструктуру Одессы и области. В ночь на 22 декабря оккупанты ударили по крупнейшему порту Украины, находящемуся севернее Одессы. Загорелись 30 емкостей с мукой и маслом.
- Ночью 23 декабря россияне атаковали два украинских порта – в Одессе и Рени. В Одессе было повреждено судно с соей.
