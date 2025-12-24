На пляжах Одеси виявили плями, схожі на нафтові, і загиблих птахів – відео
В Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Наразі встановлюються розмір і походження цих плям.
Ситуацію перевіряють відповідні служби – на місце вже виїхали представники Державної екологічної інспекції, комунального підприємства "Узбережжя", Рятувально-водолазної служби й Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Додаткова інформація буде після отримання висновків фахівців.
Місцеві пабліки поширюють відео з пляжів:
- Росія регулярно атакує портову інфраструктуру Одеси і області. У ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту України, що розташований північніше Одеси. Загорілися 30 ємностей з борошном і олією.
- Уночі 23 грудня росіяни атакували два українські порти – в Одесі та Рені. В Одесі було пошкоджено судно із соєю.
