На Рождество РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: убила человека

В рождественскую ночь Россия в очередной раз атаковала Одесскую область, убив одного человека и ранив еще нескольких

Фото: ГСЧС

В ночь на 25 декабря Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области, вследствие чего один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли пожары, их потушили.

Тело одного погибшего человека достали из-под завалов. Еще два человека получили ранения.