На Рождество РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: убила человека
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 25 декабря Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области, вследствие чего один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли пожары, их потушили.
Тело одного погибшего человека достали из-под завалов. Еще два человека получили ранения.
- Россия регулярно атакует энергетическую и портовую инфраструктуру Одессы и области. В ночь на 22 декабря оккупанты ударили по крупнейшему порту Украины, расположенному севернее Одессы. Загорелись 30 емкостей с мукой и маслом.
- Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены масляные пятна, а также погибшие птицы.
- 25 декабря в Одессе внедрены вынужденные аварийные отключения света.
