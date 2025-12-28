Кулеба: В 2025 году Россия вдвое увеличила атаки на порты Украины

За 2025 год зафиксировали 90 комбинированных ударов по украинским портам и портовой инфраструктуре

Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС Одесской области)

Россия усилила ракетно-дронные атаки на украинские порты, пытаясь разрушить логистику и экспорт. Об этом заявивший вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в 2025 году интенсивность российский ударов по украинским портам выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. За 2025 год зафиксировали 90 таких комбинированных ударов.

Самой сложной остается ситуация на юге: в Одесской области с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, суммарной продолжительностью более 30 дней.

Несмотря на постоянные обстрелы, портовая логистика продолжает работать, а морские экспортные маршруты остаются стабильными, уверяет вице-премьер. Это обеспечивают сотни работников портов и смежных отраслей, которые ежедневно выходят на смену под угрозой ударов.

Он добавил, что Украина расширяет сеть укрытий непосредственно на территории портов. Вместе с Администрацией морских портов Украины и при поддержке партнеров уже установлено более 50 мобильных укрытий в портах Одесской и Николаевской областей. Кроме того, количество стационарных укрытий превышает 30.

По его словам, параллельно продолжается системная работа по усилению защиты самих портов. По словам министра, она ведется ежедневно вместе с Силами обороны, другими службами и международными партнерами.

Россия регулярно атакует энергетическую и портовую инфраструктуру Одессы и области. В рождественскую ночь в результате атаки по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области один человек погиб, еще двое пострадали.

В ночь на 22 декабря оккупанты ударили по крупнейшему порту Украины, расположенному севернее Одессы. Загорелись 30 емкостей с мукой и маслом.

Из-за российских атак в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружено масляные пятнаа также погибших птиц.