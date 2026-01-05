Сумская и Харьковская области больше всего страдают от атак россиян – ГПСУ

Для обстрелов прифронтовых населенных пунктов враг стал чаще использовать именно дроны, а не артиллерию

Андрей Демченко (Фото: МВД)

Россияне больше всего обстреливают отрезок границы со стороны Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телемарафоне.

По его словам, по Черниговской области пограничники фиксируют меньше вражеских обстрелов. Однако враг все равно ежедневно атакует регион.

"Еще раз напомню, что противник сейчас использует для нанесения ударов беспилотники. Потому что на конец 2024 года – начало 2025 года преобладала артиллерия. Враг использует для атак сбросы с дронов, FPV и FPV на оптико-волокне", – рассказал Демченко.

Он отметил, что оккупанты пытаются бить по позициям украинских военных, но одновременно с этим постоянно бьют по населенным пунктам, терроризируя жителей, уничтожая дома и критическую инфраструктуру.