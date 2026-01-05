Россияне двое суток не прекращают штурмы в районе Покровска. В Мирнограде ситуация сложная – ДШВ

Враг не прекращает попытки продавить оборону ВСУ на Покровском направлении и стянуть технику в Мирноград

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

С начала 2026 года россияне наращивают давление в Покровской агломерации, в Мирнограде ситуация по состоянию на 5 января сложная. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

На Покровском направлении враг не имеет возможности продавить оборону Вооруженных Сил Украины лобовыми атаками, поэтому пытается действовать обходными путями. В частности, осуществляет попытки обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Последние двое суток продолжаются непрерывные штурмы в районе Гришино с привлечением вражеской живой силы и техники. В основном россияне пытаются продвигаться ночью, чтобы минимизировать свои потери.

Однако Силы обороны сдерживают врага. За последние двое суток удалось ликвидировать более 30 оккупантов и 10 единиц легкой техники – мототехники и багги.

Также военные фиксируют попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска. Однако Силы обороны все перемещения врага своевременно обнаруживают и атакуют группы.

В районе Мирнограда обстановка остается сложной. 7-й корпус ДШВ вместе с 14-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии "Червона калина" сосредотачивают усилия на контроле северной части города, сдерживают врага в центральной части города и не дают затягивать технику с южного направления.

"На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, однако Сил обороны контролируют ситуацию", – отметили военные.