Меркель: Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену

25 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен быть готов усилить санкции против России, если ситуация у границ Украины или на границе Польши и Беларуси еще более обострится. Она сказала об этом на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Берлине, на которой обсуждался миграционный кризис, сообщает Радио Свобода.

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"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену", сказала Меркель. И.о. канцлера связывает сообщения о концентрации российских сил на границе Украины с тем, что происходит на границе Польши и Беларуси.

Меркель считает, что Варшава делает все возможное, чтобы избежать эскалации. Она заявила, что в сложившейся ситуации Польша может рассчитывать на полную поддержку Германии.

Моравецкий, отвечая на прозвучавшее сегодня заявление министерства обороны Беларуси, что границу страны теперь совместно патрулируют российские и беларуские ВВС, сказал, что Польша не поддастся на шантаж, и что Евросоюзу следует подготовить новый пакет санкций против Беларуси.

11 ноября США проинформировали Евросоюз о возможной военной операции России на границе с Украиной.

15 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба проводил консультации с ЕС и НАТО из-за напряженной ситуации на границе.

18 ноября Ирак начал эвакуировать на родину граждан, которые хотели вернуться из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе.

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Сергей Бережной

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