"Кризис начали не беженцы, а Лукашенко": евродепутаты о ситуации на границе ЕС и Беларуси

23 ноября в Европарламенте прошли дебаты о миграционном кризисе на границе Беларуси и ЕС, пишет Deutsche Welle.

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"Границы Польши, Литвы и Латвии испытывают на прочность. Но это европейские границы, и угроза для одного – это угроза для всех", – заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он считает, что ближневосточным мигрантам под видом новой перспективы "продают ложь, фантазию, иллюзию быстрого перелета через Минск в Германию или Центральную Европу". На деле же, говорит депутат, люди "покупают билет не в Европу, а в заледенелые леса".

Министр иностранных дел Словении Анже Логар напомнил о гибели людей на границе, ужасающих условиях, в которых они там живут, а также о сотрудниках силовых органов Польши, которые оказались в госпитале после столкновений с мигрантами. Логар заявил, что ответственность за это должны нести "господин Лукашенко и его режим".

Евродепутат из Нидерландов Тинеке Стрик напомнила, что не все беженцы могут просто вернуться домой, многие сирийцы и афганцы нуждаются в политическом убежище. Она подчеркнула, что "не беженцы начали этот кризис, а Лукашенко".

Француженка Натали Луазо припомнила диктатору Беларуси принудительную посадку самолета Ryanair ради захвата блогера Романа Протасевича. Эта выходка вызвала возмущение в Европе и новую волну санкций, на которую Минск ответил созданием миграционного кризиса. "Несколько месяцев назад Лукашенко сказал, что пошлет нам мигрантов, потом наркотики, а потом мафию", – напомнила Луазо.

Евродепутаты не обошли вниманием и причастность к миграционному кризису Кремля. "Это длинная тень неоимпериалистской политики России", сказал депутат от Польши Рышард Легутко.

Испанец Эстебан Гонсалес Понс считает, что обострение на границе ЕС и Беларуси Путин использует, чтобы отвлечь внимание от наращивания военного присутствия России на границе с Украиной. "Беларусь – это отговорка. А цель – это Украина", – сказал Гонсалес Понс.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС. РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.

7 октября Европарламент принял резолюцию о привлечении Лукашенко к международному суду.

1 ноября депутат Европарламента Андрюс Кубилюс сказал, что Кремль опасается успехов Украины.

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Сергей Бережной

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