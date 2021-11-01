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Кремль боится успехов Украины, интеграция в ЕС еще больше разозлит Путина – евродепутат

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 14:57
Кремль боится успехов Украины, интеграция в ЕС еще больше разозлит Путина – евродепутат - Фото
Андрюс Кубилюс (фото - ЕРА)

Кремль начинает опасаться успехов Украины, а ее интеграция в Европейский Союз еще больше разозлит лидера РФ Владимира Путина. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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"Есть опасения, что интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева (замглавы Совбеза РФ, – ред.). Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины", – сказал он.

По словам Кубилюса, в некоторых европейских столицах говорят, что не могут предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку, поскольку это может спровоцировать Путина.

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Кубилюс считает, что если Европа хочет иметь четкую стратегию в отношениях с Россией и помогать не Путину, а преобразованию общества к демократии, то она должна понимать: пример успеха Украины – один из инструментов, который есть в руках у ЕС, чтобы также помочь России.

По его мнению, успех Украины можно обеспечить только через ее евроинтеграцию. Это положение было включено и в недавний отчет Европарламента о политике ЕС в отношениях с Россией, отметил Кубилюс.

"Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства, и особенно Украины, в ЕС. Это то, что мы считаем очень важным", – подытожил он.

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Марк Сировой
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европарламент Андрюс Кубилюс ЕС владимир путин Дмитрий Медведев евроинтеграция
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