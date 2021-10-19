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Зеленский: Украина была бы в ЕС еще вчера, если бы все зависело только от руководства ЕС

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 07:43
Зеленский: Украина была бы в ЕС еще вчера, если бы все зависело только от руководства ЕС - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео Свобода слова на ICTV, YouTube)

Руководители Европейского Союза тепло относятся к Украине – и она была бы уже в ЕС, если бы все зависело лишь от них. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе Свобода слова на ICTV.

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Интервьюер спросил, называли ли на саммите в Киеве президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возможные сроки вступления Украины в Евросоюз.

"Честно говоря, нет смысла задавать некоторые вопросы уважаемым коллегам или президентам, когда заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни госпоже фон дер Ляйен, ни господину Мишелю", – ответил Зеленский.

По его словам, если все бы зависело только от Мишеля и фон дер Ляйен, то Украина "была бы в Евросоюзе еще вчера".

Зеленский говорит, что руководители ЕС действительно помогают, видят прогресс в реформах, а потому "были такие теплые в Киеве".

"Но решение о членстве в ЕС, которое мы с вами хотим видеть в недалеком будущем, должно быть акцептировано 27 странами. 27 стран должны сказать, что видят Украину, и проголосовать за это", – добавил президент.

В этом же интервью Зеленский заявил, что три страны ЕС подпишут декларации о европейской перспективе Украины. Весной аналогичные подписали ПольшаЛатвия, Литва и Эстония.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС урсула фон дер ляйен саммит Шарль Мишель
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