Зеленский: Украина была бы в ЕС еще вчера, если бы все зависело только от руководства ЕС
Руководители Европейского Союза тепло относятся к Украине – и она была бы уже в ЕС, если бы все зависело лишь от них. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе Свобода слова на ICTV.
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Интервьюер спросил, называли ли на саммите в Киеве президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возможные сроки вступления Украины в Евросоюз.
"Честно говоря, нет смысла задавать некоторые вопросы уважаемым коллегам или президентам, когда заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни госпоже фон дер Ляйен, ни господину Мишелю", – ответил Зеленский.
По его словам, если все бы зависело только от Мишеля и фон дер Ляйен, то Украина "была бы в Евросоюзе еще вчера".
Зеленский говорит, что руководители ЕС действительно помогают, видят прогресс в реформах, а потому "были такие теплые в Киеве".
"Но решение о членстве в ЕС, которое мы с вами хотим видеть в недалеком будущем, должно быть акцептировано 27 странами. 27 стран должны сказать, что видят Украину, и проголосовать за это", – добавил президент.
В этом же интервью Зеленский заявил, что три страны ЕС подпишут декларации о европейской перспективе Украины. Весной аналогичные подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.
- 12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украина-ЕС. В нем участвовали Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен.
- На саммите было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе" и принято общее заявление – вот 10 ключевых пунктов из него.
- На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что ожидает европейской перспективы и смелости от руководства ЕС и его стран.
- Фон дер Ляйен отметила "позитивный вклад" Зеленского в реформы и поздравила его с "высоким лидерством в проведении активных реформ".
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