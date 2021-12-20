Путин пытается создать повод для войны – сенатор США
Сенатор-республиканец США Джим Риш считает, что президент России Владимир Путин ищет повод для глобального применения военной силы. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте комитета Сената США по международным отношениям.
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По его словам, "Путин знает, что США и 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор".
Как заявил республиканец, публикация Москвой требований к США и НАТО по неким гарантиям безопасности для России "является оскорблением для дипломатии".
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Предложенный план Кремля – "это не соглашение о безопасности", пишет сенатор, а "перечень уступок, на которые США и НАТО должны пойти, чтобы успокоить Путина".
Сенатор призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников в НАТО "быстро и однозначно отклонить требования Москвы.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- В НАТО ответили Кремлю, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-участников НАТО.
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