НАТО обсудит предложения России, но Кремль не может диктовать Альянсу – Минобороны ФРГ

Россия не может диктовать условия НАТО, но страны-члены обсудят требования Москвы. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметила Ламбрехт, нынешнюю напряженность необходимо снять дипломатическим путем, однако обеспечить надежное сдерживание России.

Министр обороны Германии сказала, что НАТО обсудит предложения России по деятельности Альянса на его восточной границе, но не позволит Москве диктовать свои "гарантии безопасности".

"Мы должны поговорить друг с другом, что означает обсуждение предложений, выдвинутых Россией. Но не может быть, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как они должны себя вести", – сказала Ламбрехт.

Читайте мнение: В Кремле сошли с ума. Что Путин предложил Западу: короткий разбор

17 декабря МИД России опубликовал "проекты договоров" о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые передали 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Белый дом и НАТО отреагировали на предложения России по началу переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины. Документы будут обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами.

18 декабря Россия перешла к прямым угрозам НАТО: в Москве обещают "перейти в режим создания контругроз", если Альянс отвергнет ее требования по "гарантиям безопасности".

Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.