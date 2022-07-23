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У Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского. Заявляют, что Россия "способна на все"

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 10:16
У Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского. Заявляют, что Россия
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на выступление Салливана сообщил журналист Голоса Америки Джефф Селдин.

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По словам Салливана, США обеспокоены безопасностью Зеленского, так как "это лидер воюющей страны, имеющий дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все". 

"Часть нашей цели в Украине должна быть в состоянии продемонстрировать силу, стойкость, выносливость, осмотрительность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах", — сказал советник Байдена.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия США война Джейк Салливан
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