У Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского. Заявляют, что Россия "способна на все"

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на выступление Салливана сообщил журналист Голоса Америки Джефф Селдин.

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По словам Салливана, США обеспокоены безопасностью Зеленского, так как "это лидер воюющей страны, имеющий дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все".

"Часть нашей цели в Украине должна быть в состоянии продемонстрировать силу, стойкость, выносливость, осмотрительность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах", — сказал советник Байдена.

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Дмитрий Гриниченко

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