У Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского. Заявляют, что Россия "способна на все"
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на выступление Салливана сообщил журналист Голоса Америки Джефф Селдин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Салливана, США обеспокоены безопасностью Зеленского, так как "это лидер воюющей страны, имеющий дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все".
"Часть нашей цели в Украине должна быть в состоянии продемонстрировать силу, стойкость, выносливость, осмотрительность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах", — сказал советник Байдена.
- Недавно россияне запустили примитивный фейк о президенте Владимире Зеленском, дорисовав наркотики на его столе.
- 21 июля Зеленский лично опроверг российский фейк о своей "реанимации", который запустили на украинском радио после кибератаки.
- Президент заявил, что потери ВСУ по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне снизились, теперь в среднем погибают 30 украинских военнослужащих в день и 250 получают ранения.
Читайте также: На заседании Ставки обсудили увеличение интенсивности ударов по оккупантам – Зеленский
Комментарии