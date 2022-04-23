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Россияне запустили примитивный фейк о Зеленском: дорисовали наркотики на столе – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 12:04
Россияне запустили примитивный фейк о Зеленском: дорисовали наркотики на столе – фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Россияне запустили примитивный фейк о президенте Владимире Зеленском, дорисовав наркотики на его столе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры.

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Отмечается, что российские технологи добавили на видео, на котором Зеленский общался с американским бизнесменом Илоном Маском, нечто, очень похожее на рассыпанные по столу наркотики.

Этот фейк сейчас, в частности, пытается распространять в соцсетях экс-нардеп Илья Кива, который сбежал в Россию.

СтратКом показал скриншоты с оригинального видео и фейкового.  

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Россияне запустили примитивный фейк о Зеленском: дорисовали наркотики на столе – фото

Россияне запустили примитивный фейк о Зеленском: дорисовали наркотики на столе – фото

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Марк Сировой
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Илон Маск Владимир Зеленский наркотики фейк
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