Россияне запустили примитивный фейк о Зеленском: дорисовали наркотики на столе – фото

Россияне запустили примитивный фейк о президенте Владимире Зеленском, дорисовав наркотики на его столе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры.

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Отмечается, что российские технологи добавили на видео, на котором Зеленский общался с американским бизнесменом Илоном Маском, нечто, очень похожее на рассыпанные по столу наркотики.

Этот фейк сейчас, в частности, пытается распространять в соцсетях экс-нардеп Илья Кива, который сбежал в Россию.

СтратКом показал скриншоты с оригинального видео и фейкового.

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Марк Сировой

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