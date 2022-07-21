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На заседании Ставки обсудили увеличение интенсивности ударов по оккупантам – Зеленский видео

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21.07.2022, 22:36
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
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На заседании Ставки верховного главнокомандующего участники обсудили увеличение интенсивности ударов по российским оккупантам, согласившись, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте. Об этом в своем новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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На заседании были заслушаны доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Непосредственно с передовой подключался к заседанию генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу", – сказал Зеленский.

По его словам, участники заседания согласились, что есть существенный потенциал для продвижения украинских сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

  • По словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, в ближайшие несколько недель российские военные, вероятно, начнут своего рода оперативную паузу в Украине. Это даст Украине возможность нанести ответный удар. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка Валерий Залужный Кирилл Буданов
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