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Зеленский лично опроверг фейк о своей "реанимации" и намекнул на возраст Путина — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 16:18
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский лично опроверг российский фейк о своей "реанимации", который запустили на украинском радио после кибератаки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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По его словам, сегодня РФ запустила очередные фейки о том, что он не управляет государством, потому что "находится в больнице, а точнее — в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья".

"Так вот, нахожусь я в кабинете, так крепко как сейчас, я себя никогда не чувствовал, и я такой не один, нас 40 миллионов", — сказал Зеленский. 

Отдельно Зеленский сказал, что "при всем уважении к преклонному возрасту, 44 года — это не 70", вероятно, имея в виду российского диктатора Владимира Путина, которому в ноябре исполнится 70 лет. 

Читайте также: На украинском радио после кибератаки запустили фейк о том, что "Зеленский в реанимации" 

Дмитрий Гриниченко
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