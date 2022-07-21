Президент Владимир Зеленский лично опроверг российский фейк о своей "реанимации", который запустили на украинском радио после кибератаки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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По его словам, сегодня РФ запустила очередные фейки о том, что он не управляет государством, потому что "находится в больнице, а точнее — в реанимации из-за своего тяжелого состояния здоровья".

"Так вот, нахожусь я в кабинете, так крепко как сейчас, я себя никогда не чувствовал, и я такой не один, нас 40 миллионов", — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский сказал, что "при всем уважении к преклонному возрасту, 44 года — это не 70", вероятно, имея в виду российского диктатора Владимира Путина, которому в ноябре исполнится 70 лет.

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Дмитрий Гриниченко

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