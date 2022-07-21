На украинском радио после кибератаки запустили фейк о том, что "Зеленский в реанимации"
На популярных украинских радиоволнах запустили фейковое сообщение о том, что якобы президент Владимир Зеленский находится в реанимации, а его обязанности исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. О кибератаке на радиостанции сообщили в группе ТАВР Медиа.
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В компании заявили, что на сеть и серверы радиостанций была совершена кибератака, соответствующие службы работают над решением проблемы.
"Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Владимира Зеленского не соответствует действительности", — сказано в заявлении.
На телеканале "Дом", который финансируется за счет налогоплательщиков, также заявили, что сообщения о "Зеленском в реанимации" являются дезинформацией.
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