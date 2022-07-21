На украинском радио после кибератаки запустили фейк о том, что "Зеленский в реанимации"

На популярных украинских радиоволнах запустили фейковое сообщение о том, что якобы президент Владимир Зеленский находится в реанимации, а его обязанности исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. О кибератаке на радиостанции сообщили в группе ТАВР Медиа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В компании заявили, что на сеть и серверы радиостанций была совершена кибератака, соответствующие службы работают над решением проблемы.

"Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Владимира Зеленского не соответствует действительности", — сказано в заявлении.

На телеканале "Дом", который финансируется за счет налогоплательщиков, также заявили, что сообщения о "Зеленском в реанимации" являются дезинформацией.

СПРАВКА. В группу ТАВР Медиа входят радиостанции: Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz и Радіо Байрактар.

Читайте также: Зеленский: Нам нужен эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от российских фейков

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.