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На украинском радио после кибератаки запустили фейк о том, что "Зеленский в реанимации"

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 14:42
На украинском радио после кибератаки запустили фейк о том, что
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

На популярных украинских радиоволнах запустили фейковое сообщение о том, что якобы президент Владимир Зеленский находится в реанимации, а его обязанности исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. О кибератаке на радиостанции сообщили в группе ТАВР Медиа. 

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В компании заявили, что на сеть и серверы радиостанций была совершена кибератака, соответствующие службы работают над решением проблемы. 

"Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Владимира Зеленского не соответствует действительности", — сказано в заявлении.

На телеканале "Дом", который финансируется за счет налогоплательщиков, также заявили, что сообщения о "Зеленском в реанимации" являются дезинформацией. 

СПРАВКА. В группу ТАВР Медиа входят радиостанции: Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz и Радіо Байрактар.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский дезинформация кибератака фейки
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