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Зеленский: Ежедневные потери ВСУ – около 30 погибшими и 250 ранеными

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22.07.2022, 21:41
Зеленский: Ежедневные потери ВСУ – около 30 погибшими и 250 ранеными - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Потери ВСУ по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне снизились, теперь в среднем погибают 30 украинских военнослужащих в день и 250 получают ранения. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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Зеленский сказал в интервью, что изменение соотношения огневой мощи благодаря зарубежным поставкам передовой военной техники привело к тому, что потери ВСУ значительно снизились по сравнению с маем и июнем. Сейчас каждый день гибнут в среднем 30 украинских военнослужащих и примерно 250 получают ранения.

Зеленский отказался назвать журналистам точное число потерь, которые понесла армия Украины с начала вторжения, но снова подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые несет Россия.

Зеленский также прокомментировал заявление Путина, что Украина якобы "не настроена на переговоры".

"Он пришел сюда, убил людей, сделал беженцами 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они вот так просто убивают людей, разрушают города, входят в них, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут после этого говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. И мы не позволим им ее смыть", – сказал президент.

Украинцы требуют освобождения всех оккупированных Россией территорий, а затем можно будет обсуждать, что делать дальше и как жить потом. "Наш народ уверен, что нам это по силам. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше людей погибнет", – сказал Зеленский. 

Украина предпочла бы мирную и бескровную деоккупацию, но понятно, что это вряд ли возможно, учитывая, "с кем мы имеем дело". "Пока они не получают по морде, они вообще ничего не понимают", – считает президент.  

Он также прокомментировал предложения "заморозить конфликт". 

"Кашалот откусил два региона и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом он наберется сил, через два-три года снова откусит два региона и опять скажет: давайте заморозим конфликт. И так будет продолжаться снова и снова, сто процентов".

Но Путин сильно недооценил Украину, сказал Зеленский. "Он открыл пасть, как будто он удав, а мы какой-нибудь кролик. Но мы не кролик, и у него не получилось нас проглотить – зато теперь есть риск, что он сам лопнет".

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский переговоры потери всу
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