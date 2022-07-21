UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе Россия потеряла 15 000 убитыми и в три раза больше ранеными – директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 03:36
На Донбассе Россия потеряла 15 000 убитыми и в три раза больше ранеными – директор ЦРУ - Фото
Уильям Бернс (Скриншот видео Twitter/Aspen Security Forum)

Во время наступления на Донбассе Россия добилась определенного успеха, но заплатила за это очень высокую цену – 15 000 убитыми и 45 000 ранеными. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, передает NBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бернс сказал, что после катастрофического для РФ начала войны, Россия на востоке Украины прибегла к своему традиционному методу ведения боевых действий – нанесению массированных артиллерийских и авиационных ударов по городам, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

По его словам, Россия добилась определенных успехов, продвинувшись от 10 до 15 км по узкой полосе земли на Донбассе. Но успехи были достигнуты большой ценой.

По оценкам США, 15 000 российских солдат были убиты и в три раза больше ранены. 

Бернс сказал, что украинские потери, как полагают, несколько ниже, но тоже высокие.

Он заявил, что украинцы должны иметь возможность продолжать сопротивление, "мы ы дальше будем поддерживать их оружием и боеприпасами, которые они так эффективно использовали".

  • 19 июля глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что в боях за Северодонецк и Лисичанск Луганской области потери оккупантов составили около 10 000-11 000 убитыми и более 20 000 ранеными.

Читайте также: Резников: Пик потерь в рядах ВСУ был в мае. Но потом подъехала артиллерия 155-го калибра

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс цру Уильям Бернс потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 