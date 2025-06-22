Сырский о переходе на корпусную систему: Это позволит проводить наступательные действия

Главком надеется, что таким образом удастся увеличить потери врага и снизить собственные

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ)

В рамках масштабной реорганизации, начатой в 2024 году, Вооруженные Силы Украины завершают переход на корпусную систему управления. Это позволит иметь силы для проведения наступлений, сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"Надеюсь, что такая реорганизация позволит нам... создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", – сказал он.

По словам главкома, основная цель изменений – повышение эффективности военных операций и оптимизация структуры командования в условиях активных боевых действий.

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А ключевыми преимуществами реформы он назвал более рациональное использование личного состава, расширение подразделений БпЛА, а также оптимизацию артиллерийских ресурсов.

Сырский рассказал, что корпусная система предполагает сохранение уровня оперативно-стратегического управления войск (ОСУВ), одновременно с постепенной ликвидацией оперативно-тактических группировок (ОТГ). Ожидается, что этот переход обеспечит усиление контроля за боевыми подразделениями иуменьшение потерь.

Благодаря переходу на корпусную систему также произошло "значительное омоложение" оперативного руководящего состава Сил обороны. Подавляющее большинство командиров корпусов и их заместителей – это бывшие командиры бригад и начальники штабов, отличившихся на поле боя.

"Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля над бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", – подчеркнул главком.