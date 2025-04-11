Военнослужащий ТрО Березовец о корпусной системе: Для нас ничего не меняется

Тарас Березовец (Фото: Facebook военнослужащего)

На фоне перехода армии на корпусную систему для Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины ничего не меняется, их структуру может изменить Верховная Рада. Об этом рассказал начальник группы по связям с общественностью отдела коммуникаций командования Сил ТрО ВСУ Тарас Березовец для LIGA.net.

"Создание формирований Сил территориальной обороны было предусмотрено решением, которое принимал украинский парламент, и только украинский парламент может принять соответствующее решение", – сказал он.

По словам Березовца, реформа касается исключительно формирования корпусной системы. Он назвал ее "давней" и "прогрессивной".

"Силы территориальной обороны продолжают выполнять свои задачи в соответствии с целями, определенными Генеральным штабом, а также Ставкой верховного главнокомандующего", – подытожил он.