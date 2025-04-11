Представник ТрО Березовець про корпусну систему: Для нас нічого не змінюється

Тарас Березовець (Фото: Facebook військовослужбовця)

На тлі переходу армії на корпусну систему для Сил територіальної оборони Збройних Сил України нічого не змінюється, їхню структуру може змінити Верховна Рада. Про це розповів начальник групи зв'язків з громадськістю відділу комунікацій командування Сил ТрО ЗСУ Тарас Березовець для LIGA.net.

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"Створення формувань Сил територіальної оборони було передбачено рішенням, яке ухвалював український парламент, і тільки український парламент може ухвалити відповідне рішення", – сказав він.

За словами Березовця, реформа стосується виключно формування корпусної системи. Він назвав її "давньою" та "прогресивною".

"Сили територіальної оборони продовжують виконувати свої завдання відповідно до цілей, визначених Генеральним штабом, а також Ставкою верховного головнокомандувача", – підсумував він.