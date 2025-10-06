В корпусной системе ОСГВ не будет. За важное направление будет отвечать Драпатый – ВСУ

Возглавляемое Драпатым Командование объединенных сил теперь будет отвечать за отдельное важное направление, сообщил Трегубов

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В новой корпусной системе управления Вооруженных Сил оперативно-стратегических группировок войск как отдельных органов управления не предусмотрено. Об этом сообщил представитель Командования объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии LIGA.net.

По его словам, возглавляемое генерал-майором Михаилом Драпатым Командование объединенных сил, которое ранее фактически формировало ОСГВ "Днепр" как функциональный орган, останется в структуре управления и будет отвечать за отдельное важное направление.

Читайте также Комплект войск для командиров. Зачем украинской армии корпуса и как они изменят оборону

Справка Внедрение корпусов в войске произошло, чтобы заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (ОСГВ и ОТГ).



Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСГВ и ОТГ офицеров отправляют в командировки – следовательно, они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснял LIGA.net экс-спикер Генштаба Селезнев (подробнее о группировках и корпусной модели – Внедрение корпусов в войске произошло, чтобы заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (ОСГВ и ОТГ).Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСГВ и ОТГ офицеров отправляют в командировки – следовательно, они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснялэкс-спикер Генштаба Селезнев (подробнее о группировках и корпусной модели – читайте здесь ).