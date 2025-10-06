В корпусной системе ОСГВ не будет. За важное направление будет отвечать Драпатый – ВСУ
В новой корпусной системе управления Вооруженных Сил оперативно-стратегических группировок войск как отдельных органов управления не предусмотрено. Об этом сообщил представитель Командования объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии LIGA.net.
По его словам, возглавляемое генерал-майором Михаилом Драпатым Командование объединенных сил, которое ранее фактически формировало ОСГВ "Днепр" как функциональный орган, останется в структуре управления и будет отвечать за отдельное важное направление.
СправкаВнедрение корпусов в войске произошло, чтобы заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (ОСГВ и ОТГ).
Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСГВ и ОТГ офицеров отправляют в командировки – следовательно, они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснял LIGA.net экс-спикер Генштаба Селезнев (подробнее о группировках и корпусной модели – читайте здесь).
- В феврале 2025 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что в армии начался переход на корпусную структуру. Он также объяснял, что переход на корпусную систему позволит проводить наступательные действия.
- 11 апреля представитель ТрО Березовец высказался о корпусной системе и заявил, что для нас ничего не меняется.
- 1 октября в Генштабе сообщили, что ВСУ полностью перешли на корпусную структуру.
